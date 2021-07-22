更新內文16:17)新北市今確診人數新增11例，確診人數再度回升。新北市長侯友宜今表示，新增11例三重區佔了8例最多，其中有5例是新北家禽合作社外籍移工，皆是居家隔離陰轉陽的案例，另外新北家禽昨日PCR篩檢518人皆為陰性，大部分移工都在居家隔離，將會不斷篩檢把關，請市民放心。

侯友宜說，今天新增11例有7例都是居隔陰轉陽，整體分佈三重8例，以及新莊、新店、汐止各1例，其中三重有5例是居家隔離陰轉陽，且都是新北家禽外籍移工，因為受到之前越南移工確診波及，目前都在居家隔離控制中。

侯友宜指出，新北家禽上月25日後維持每周篩檢，昨日第5次PCR篩檢518人皆為陰性，從業人員一定要PCR陰性證明、疫苗注射證明才能進場，目前外籍移工大部分都在居家隔離，不會輕易回到職場。

侯友宜說，居家隔離另外2例，新莊區一例是兒子因朋友傳染染疫，再傳給媽媽，新店區一例是看護確診傳染給家人，使家中外籍傭人確診；另外新增4例經過疫調發現，三重區2例是兒子被朋友傳染後，傳染給父親，另一例是在朋友家過夜後確診，目前在疫調追查朋友身份，另外汐止1例是朋友在家過夜後染疫，來源都很清楚。

侯友宜表示，雖然確診個案數多，但扣掉居家隔離7人後，剩下4例很多都是朋友間傳染，疫情仍在控制中。

侯友宜補充，目前已匡列62個，居家隔離53人，快篩、PCR篩檢各2人都是陰性，而昨日社區篩檢2567人，2人PCR陽性，這2人都是三重家庭感染。

另外，林口三井outlet昨日確定所有員工篩檢陰性，今日復業有709人出勤，在區公所、警方監督下皆持陰性證明入場。