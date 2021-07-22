大陸央視新聞22日報導，發生於7月15日凌晨3時30分的廣東珠海市鐵路興業快線南段石景山隧道施工段透水事故，迄今天中午，14名受困施工人員已全部尋獲，全體罹難。

珠海石景山隧道「7·15」透水事故現場救援指揮部22日指出，經過連日來不間斷搜救，22日中午12時17分，救援人員在事故現場發現並確認最後1名受困遇難者。至此，14名被困人員已全部找到並確認遇難。

珠海石景山隧道「7·15」透水事故現場救援指揮部向不幸遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬表示深切慰問。接下來，珠海石景山隧道「7·15」透水事故現場救援指揮部將繼續做好家屬安撫等善後工作，全力協助省事故調查組開展調查。

珠海石景山隧道「7·15」透水事故於21日深夜再發現10名被困人員罹難，先後累計發現13名遇難者。

據了解，該新建工程救援困難原因，是洞體山體落盤後，裂隙與附近的水庫連通，填土不及，水庫儲水又持續灌入，雖然全力抽排，但洞內水位下降緩慢。