7/23(五) 下午4點 HLE戰隊 v. KT羅斯特

HLE前陣子的兩場比賽，接連對上MSI亞軍的DWG戰隊以及韓國賽區(LCK)積分榜排名暫居第1的GEN.G戰隊，分別以0：2、1：2的成績落敗。苦吞2連敗的HLE，雖然僅以4勝7敗的戰績在積分榜上排名第8，但從他們最近10局比賽的數據來看，14.6／13.7／34.1 (擊殺數／死亡數／助攻數)、KDA指標3.55的成績，表現其實不差，再加上賽季初狀態不佳的中路選手Chovy，近期總算是找回應有的水準，個人拿下4.3／2.0／6.1、KDA指標5.20的成績，是隊伍中表現最好的選手，若Chovy能延續目前的狀態，相信他能帶領HLE在後續的比賽中取得更好的成績。另一方面，HLE本次比賽的對手KT羅斯特，前陣子同樣吞下2連敗，目前以4勝8敗的戰績，在積分榜上排名第9，最近的10局比賽，僅拿下9.6／14.7／22.0、KDA指標2.15的成績，原本被看好能成為LCK最佳上路選手的Doran，本季的表現起伏很大，近期狀態不佳，最近10局比賽，個人僅拿下2.4／3.3／3.7、KDA指標1.85的成績，在目前競賽版本上路選手的角色相對吃重的情況下，Doran需要儘快調整好狀態，KT才有機會在後續的比賽中扳回劣勢。本場比賽，推估HLE在上、中二路都能取得優勢，看好HLE以直落2拿下比賽勝利。

推薦投注：

大小－小2.5 (局)

第1局首殺－HLE戰隊 勝

第1局首塔－HLE戰隊 勝

7/23(五) 晚間7點 蘇寧易購 v. 趣加鳳凰

蘇寧易購(SN)目前戰績7勝5敗，在中國賽區(LPL)積分榜上排名暫居第8。雖然在賽季初的成績不盡理想，但SN近期的狀態調整得還算不錯，拿下2連勝，最近的10局比賽，15.8／10.9／35.8、KDA指標4.73的成績，相當亮眼。上週日(7/18)的比賽，SN對上前教練Chashao執教的京東電競(JDG)，火力全開，由SN上路選手Bin及打野選手SofM兩人合力帶起隊伍的進攻節奏，最終以第1局13：5 (擊殺數)、第2局36：16的差距，直落2拿下比賽勝利，也打出隊伍的信心。另一方面，SN本次比賽的對手趣加鳳凰(FPX)，狀態火熱，近期拿下4連勝，並以9勝3敗的戰績，在積分榜上排名第2，最近的10局比賽，拿下17.2／11.0／41.9、KDA指標5.37的成績，也有一定的水準。由於上路有韓籍選手Nuguri坐鎮，FPX在戰術上經常會選擇優先進攻地圖上方的預示者並拿下首塔，從最近10局比賽的數據來看，總計拿下7座的首塔，算是相當高的首塔率。本場比賽，推測SN在前期會組織幾波積極進攻，有機會拿下首殺，至於FPX應該會選擇搶下預示者並順勢拿下首塔；另外，兩隊近況都不錯，雙方有機會打滿3局。

推薦投注：

大小－大2.5 (局)

第1局首殺－蘇寧易購 勝

第1局首塔－趣加鳳凰 勝