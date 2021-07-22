儘管東京奧運要到23日晚間才正式開幕，不少比賽項目都已提前開打，像是地主日本擁有奪金希望的女壘，22日上演一場精采的延長再見短打賽事，日本女壘驚險靠著渥美萬奈8局下半再見短打成功，驚險以3比2氣走墨西哥取得2連勝。

日本女壘今天跟墨西哥打完正規賽7局之後，仍以2比2打成平手，雙方進入延長的強迫取分制第8局，日本先在8局上先用2次三振，化解墨西哥無人出局、二三壘有人的失分危機，接著雖保送形成滿壘，日本投手後藤希友卻用三振結束這個辦局。

接著8局下半，日本女壘先靠我妻悠香短打成功，把二壘跑者山田惠里送到三壘的有利得分位置，最後渥美萬奈把球點到三壘方向，護送山田惠里回到本壘得到致勝分，日本驚險拿到預賽2連勝。

目前日本女壘跟美國同拿2勝0敗、並列第1戰績，由於東奧女壘金牌戰由預賽前兩名球隊爭奪金牌，預賽第3、4名球隊爭搶銅牌，所以日本女壘當然想要保持全勝戰績闖進金牌戰，這也代表26日上午10點進行的「美日大戰」格外重要。