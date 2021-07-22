為加速老舊鍋爐減少空氣污染排放，環保署從2015年起與經濟部合作，推動老舊鍋爐改善補助，共列管鍋爐6621座，截至今年6月底，已改善鍋爐5770座。截至去年年底，空氣污染1年減少硫氧化物排放7138公噸，減量達67％；同時也年減少二氧化碳排放約106萬公噸，相當於2717座大安森林公園的碳吸附量。

環保署指出，鍋爐改善係採制定排放標準與補助改善併行的雙重策略，其中針對既有老舊鍋爐，則考量工程施作及供氣管線鋪設等因素，由各地方政府以個案給予適當改善期。

環保署表示，老舊鍋爐不僅能源效率差，且多數燒重油或燃煤，經常有冒黑煙情形，為此，環保署與經濟部合作推動改善老舊鍋爐，以變更燃料為主，包括「油轉氣」、「煤轉氣」及「油轉電熱泵」等三種，又以燃煤、重油改天然氣為大宗，經過這6年的努力，統計所有鍋爐使用的燃料，燃煤鍋爐已由3％減為1％；重油鍋爐由47％減為18％，同期燃氣鍋爐則由38％增加至64％。