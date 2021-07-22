中央流行疫情指揮中心今天公布國內昨天新增12例疫苗接種後死亡事件，包含9例AZ，3例莫德納。其中一名36歲男性是接種莫德納後死亡最年輕個案，本身有心臟衰竭、乾癬免疫疾病，接種後第二天身體發熱，13天後被發現在家中死亡，死因待釐清。

指揮中心指揮官陳時中表示，昨天疫苗接種共施打20萬2千229人次，整體疫苗接種人口涵蓋率，到昨天是百分之24.35，計次人口比是25.10，依照這幾天下來的施打數字，月底前應能進一步把涵蓋率提高。

接種後死亡事件，指揮中心發言人莊人祥表示，昨天新增9例AZ疫苗後死亡事件，年齡介於67~91歲之間，發生在接種後3天到33天之間發生。莫德納部分則有3例，年齡介於36~82歲之間，發生在4~13天之間。

其中一名36歲男子接種莫德納疫苗死亡個案，是目前最年輕個案，本身有心臟衰竭、乾癬免疫疾病，在接種後第二天身體有發熱感，十三天後被發現在家中死亡，死亡原因還有待進一步釐清。