ABB在周四將全年銷售成長預期提高一倍，顯示出全球製造業復甦的跡象；該工程公司還指出，下半年石油和天然氣產業將出現好轉。

該工業機器人製造商指出，預計全年營收的成長將來到比10%稍低，高於此前預估的5%。

ABB旗下所有業務的訂單在第二季出現兩位數的成長，前景因此出現好轉。繼去年疫情導致經濟低迷之後，客戶重新建立庫存，工廠也紛紛提高產量。

ABB補充指出，在油價上升的推動下，相關的油品加工產業得以投資新設備，預計在今年下半出現復甦。

ABB第二季營收將較去年疫情時增加21%，來到74.5億美元；淨利增加136%，為7.52億美元，優於公司繪製的分析師預期6.61億美元。

第二季稅息折舊攤提前獲利(EBITA)的利潤率上升440個基點，來到15%，為2008年以來最高水準；主因為公司的成本削減和差旅支出的減少，提升了獲利能力。

ABB還上調獲利前景，表示公司將「強勁地」實現獲利率目標，在2023年將實現13%至16%區間的上方端。此前該公司曾預期，獲利改善將只是「持平」的。

執行長Bjorn Rosengren表示，「明顯改善」的業績令他感到振奮。EBITA獲利率的改善反映了需求的復甦，以及公司內部效率的提高，電動化和自動化產品強勁。

執行長去年曾宣佈，計畫出售渦輪增壓、機械動力和電力轉換三個業務部門，這些部門合計產生約6%的年營收，但沒有說明哪個部門將率先宣佈出售。