2021亞洲生技大會今年涵蓋先進療法等主題，這次論壇中，亞洲第一個通過人體ARDS第二期臨床試驗的葉漢根教授及高雄長庚醫療研究團隊，回顧與訊聯(1784)合作發表在國際重症醫學領域重要期刊-Critical care medicine的第一期人體臨床試驗結果，以臍帶間質幹細胞(MSC)治療急性呼吸窘迫症候群(ARDS)中、重度患者，顯示安全性良好、死亡率也由60%下降到33%，存活率明顯提升。

這項研究在疫情期間即被全球治療或研究COVID-19的單位引用20次，其中的臨床療程建議，能作為後疫情時代病毒或其他因素引起ARDS疾病很重要的治療參考。也因為有此試驗基礎，才能迅速啟動台灣間質幹細胞抗疫的恩慈療法。

變種病毒突襲亞洲，泰國每週平均死亡數不斷攀升，相對於4月第一週，過去一週爆增100倍，也對泰國經濟造成嚴重衝擊，因此泰國當地的重要醫學中心-拉瑪鐵菩提(RAMA)醫院，不僅使用訊聯生技去年輸出的臍帶間質幹細胞，近期更緊急向訊聯追加第二批間質幹細胞申請！拉瑪鐵菩提(RAMA)醫院內科副主任Dr. Sithakom Phusanti醫師指出，接種疫苗需要很長時間才能達到免疫保護力，然而台灣製備妥當的幹細胞在疫情艱困危急之際就像及時雨。

除了泰國，越南、馬來西亞、孟加拉、印尼等其他國家，於此論壇後也相繼尋求與訊聯的合作契機，並熱烈詢問台灣醫師的臨床療程建議，如何將COVID-19重症治療的技術衍伸應用到其他免疫相關疾病，這場論壇同時也吸引醫界將細胞治療當成重要選項之一！訊聯生技董事長蔡政憲博士表示，如果說特管法的開放，讓台灣幹細胞領域打開國際知名度；疫情則是讓台灣的幹細胞產業與醫療技術，加速打開國際市場。