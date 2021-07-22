大銀微系統(4576)今天舉行股東常會，除通過配發0.4元股利（現金股利0.3元及股票股利0.1元），選出9席董事，新當選6席董事為：卓秀瑜、卓永財(大銀投資)、絲國一、李訓欽(詠強投資)、張良吉、廖克皇(上銀)及獨立董事：谷家恆、張學斌、陳崇人，會後並推選原副董事長卓秀瑜擔任董事長，卓永財擔任副董事長，扮演教練角色，卓秀瑜正式接棒。

卓永財育有二女一子，長女長期定居美國，沒有參與公司事務；獨子卓文恒於2019年7月接掌上銀(2049)。卓秀瑜是卓永財的小女兒，卓秀瑜在紐約市立大學Baruch College取得財務管理碩士返國後，曾在永豐銀行國外部及財務長辦公室歷練，2019年積極參與大銀的經營管理，並擔任副董事長。

大銀6月營收2.76億元、月增10％、年增51％；第2季營收7.94億元、季增14％，年增25％；累計上半年營收14.89億元、年增25％。半導體、AOI及3C產業設備是大銀最大客戶群，新冠肺炎疫情雖仍肆虐全球，但也因此加快全球產業升級轉型的速度，使得各類自動化生產需求強勁，加上5G、AI、IoT、電動車日益普及推升半導體需求大幅成長，大銀上半年及第2季營收皆創歷史新高。

在精密運動與控制元件方面，既有產品穩定成長，目前這部分業務手上訂單能見度約3個月；其中藉由水冷散熱設計及磁路優化設計，提升加工精度及馬達推力的力矩馬達與水冷式大推力線性馬達，將可提供工具機產業升級所需的傳動定位系統需求，擴增在工具機產業的應用。

新任董事長卓秀瑜表示，過去兩年大銀除了開發新產品外，亦投入大量資源整合及優化既有產品，在成本降低、性能提升上都有顯著的成效，今年下半年，大銀將持續提升產能以縮短交期因應客戶需求，並加大推廣力道深耕全球市場；尤其大銀在客製化奈米級定位平台具有領先優勢，隨著半導體需求暢旺，接單持續成長，訂單能見度超過6個月。為因應客戶日新月異且開發期明顯縮短，大銀積極整合集團資源，開發出高性價比的模組化產品「標準單軸定位平台(SSA)」，可協助客戶快速導入各類自動化應用。