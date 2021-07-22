本屆東京奧運即將在台灣時間明天(7月23日)正式展開，相信全台灣的人民都非常關注中華隊這次的表現，希望他們能在疫情環伺的情況下保重身體，也能成功為國家奪下獎牌，而大家最關注的可能就是直播訊息，不知道要在哪裡看比賽、幫中華隊加油的人有福了，以下為大家整理出幾項重點！

一‧本屆東京奧運開幕/閉幕時間

開幕時間：台灣時間民國110年7月23日19:00～22:00/日本時間20:00～23:00

閉幕時間：台灣時間民國110年8月8日19:00～22:00/日本時間20:00～23:00

二‧中華隊本屆參加比賽項目

射箭、田徑、羽球、拳擊、輕艇、自由車、馬術、高爾夫球、體操、柔道、空手道、划船、射擊、游泳、桌球、跆拳道、網球、舉重共18個項目。

三‧重點奪牌(金)選手

羽球／戴資穎／女子單打世界排名第一

舉重／郭婞淳／女子59公斤級挺舉、抓舉、總和世界紀錄保持者/里約奧運舉重銅牌

空手道／文姿云／女子55公斤級世界排名第二

桌球／林昀儒、鄭怡靜／混雙世界排名第一

體操／李智凱／男子鞍馬世錦賽銀牌得主

拳擊／林郁婷／女子57公斤級世錦賽銅牌得主

拳擊／陳念琴／女子69公斤級世錦賽金牌得主

射擊／呂紹全、林穎欣／10公尺空氣步槍混合賽雅加達雅運金牌

射箭／林佳恩、雷千瑩、譚雅婷／女子團體倫敦奧運8強/里約奧運銅牌

四‧轉播單位

頻道：中華電信、愛爾達體育頻道、公共電視、東森電視4單位聯合轉播。

播放平台：有線電視、無線電視、網路OTT、IPTV共13個頻道。

五‧東奧延期原因、4大亮點

原本東京奧運要在去年(2020)舉辦，因新冠肺炎疫情延後一年。所有日本會場看板，運動員標誌、制服、選手村視覺全「照舊」以「東奧2020」命名，另外除主辦方，連轉播單位、贊助商都會造成龐大且不必要的支出與麻煩，選擇保留「東京奧運2020」之名反倒是對商業考量最佳選擇。另外大會也承諾這次奧運會成「歷史上最具創新性奧運會」。

創新點包含：人臉辨識和無人機監控、5G通訊和虛擬實境、人工智慧譜出加油節拍、所有獎牌都是由舊電子產品提煉。

六‧有哪些國家不參加本屆奧運

目前有北韓、薩摩亞、幾內亞(經濟狀況)等國因為疫情關係，宣佈不參加東京奧運

七‧本屆特殊競賽項目

本屆東京奧運會上有5項新運動納入獎牌賽中，包括空手道、滑板、衝浪、攀岩以及棒壘球。

八‧我國為何沒參與棒球賽事？

中華隊原先要在國內主辦資格賽，但因國內疫情在5月中爆發，所以先是放棄主辦權，而之後比賽改在墨西哥進行，後來經過多方考量中華隊決定放棄組隊前往，確定無緣本屆東京奧運，另外就算參加資格賽也必須搶到正式門票才得以參賽。

東京奧運比賽項目與時間(圖/中時新聞網製)

東京奧運比賽項目與時間(圖/中時新聞網製)

東京奧運比賽項目與時間(圖/中時新聞網製)

東京奧運比賽項目與時間(圖/中時新聞網製)

東京奧運比賽項目與時間(圖/中時新聞網製)