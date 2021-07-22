文觀處圖書資訊科2個月來趁著暫停入館，把3樓的倉庫清空改成「文史專區與漫畫區」。（周麗蘭攝）

雲林縣府文觀處1樓大廳也布置完成海洋與冒險的立體書展區共350冊，方便民眾屆時入館取書。（周麗蘭攝）

海洋與冒險的立體書展，擺放了文觀處的鎮圖之寶「台灣堡圖」，是一套２冊結合土地調查、地籍測量、地形測量的地形圖。（周麗蘭攝）

降級準備中！雲林縣政府文化觀光處在館內三樓打造全新的漫畫區，購置3000多本漫畫，準備下周降級時開放，讓縣內為數不少的漫畫迷一解悶氣。另外，一樓大廳也布置完成海洋與冒險的立體書展區共350冊，方便民眾屆時入館取書。

雲林縣文觀處借閱率最高的「書」是漫畫，占三成以上，除小朋友、中學生愛看，不少家庭主婦帶孩子借閱一起共讀，書庫裡的漫畫櫃經常是空的。

因此文觀處圖書資訊科2個月來趁著暫停入館，把3樓的倉庫清空改成「文史專區與漫畫區」，添購3000多本漫畫加上捐書，整修一些資源再利用的書櫃、桌椅完工，只等三級警戒降級就開張迎賓。

文觀處長陳璧君表示，成立漫畫區的原因之一是近年台灣漫畫把歷史融入漫畫，也是認識台灣的一個切入點，最重要的是讓大家喜歡走入圖書館，新成立的漫畫區老中青的漫畫都有，她小時候看的尼羅河女兒、白鳥麗子也都有。

文觀處今年3月間在網路調查讀者喜歡哪一種漫畫，以此作為採購參考，圖資科長曾惠君表示，看到民眾的漫畫清單感到欣慰，因為許多是書庫早就買的，有一些熱門漫畫這次也多買幾套方便流通。

因應下周可能降級，文觀處一樓大廳以顏思齊開台400年為發想，完成布置海洋與冒險的立體書展區，方便民眾屆時入館取書，3樓的中區圖書資源中心也布置「理想生活」書展，都是由留學英國的土庫鎮鄉親王信智所策展。

陳璧君表示，「海洋與冒險」主題書展帶著民眾透過閱讀，回溯台灣400年的歷史脈絡，一樓有350本來自館內的藏書，包括童書繪本、故事、歷史地理小說、自然生態書籍，最特別的是有一套2冊的鎮圖之寶「台灣堡圖」，結合土地調查、地籍測量、地形測量的地形圖。

文觀處圖資科長惠君說，若下周降級，書庫會開放借書，但仍不能在館內閱讀，以避免群聚。