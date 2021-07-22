女星寇乃馨看準疫情帶動的宅經濟商機，她在去年6月進軍淘寶直播界，創下每月直播25場、1個月營業額超過2億台幣的成績，不過寇乃馨近期卻消失直播台半個月，對此，寇乃馨則透露自己身體狀況亮紅燈，她聲帶受損、腸胃炎復發，也讓拚命三郎寇乃馨認了「我的身體撐不住了」。

寇乃馨把事業重心轉往大陸，在淘寶直播界闖出一片天，半年多就擁有60萬粉絲，創下每月直播20-25場、1個月營業額超過2億台幣的好成績，不過寇乃馨日前也透露，其實背後下足功夫，每天直播近6個小時，事前要先做功課了解產品、事後要開檢討會，寇乃馨早上7、8點才睡，下午3點又起床準備直播，還讓寇乃馨喊到嗓子啞掉，而寇乃馨也透露，除非必要，她仍會開直播「觀眾是會養成習慣性的」，直呼直播是體力活。

不過寇乃馨卻消失直播台半個月，根據《三立新聞網》報導，寇乃馨則坦言：「我的身體狀況撐不住了」，讓拚命三郎的她不得不停下來，寇乃馨透露她聲帶受損、持續腫痛9個多月，腸胃炎一再復發，讓寇乃馨不時就上吐下瀉，加上她長期服用藥物抑制胃酸，也被醫生警告恐有罹患胃癌的風險。

寇乃馨直播成績雖然風光，但她的身體狀況卻亮紅燈，儘管醫生要寇乃馨至少休養一個月，但她心繫直播和一群員工，寇乃馨說，直播最怕斷播，加上她擔心損失太多，因此寇乃馨打算這2天就要復工開直播。