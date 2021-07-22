民眾可下載視訊報案App，遇到危急時能立即報案。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名黃姓婦人，日前下載「視訊報案」App後不慎誤觸，她雖立即掛斷，但不到一分鐘就立即接獲警方確認的電話，員警並耐心地確定她安全無虞，令婦人在臉書發文稱讚員警揪感心。

信義分局三張犁派出所員警張士威，日前下午擔服值班勤務時接獲110報案系統轉報，指有民眾視訊報案卻未出聲，張員立即回電，並成功與報案人黃女取得聯繫。

黃女表示，她因下載完110視訊報案App後，想要嘗試一下功能，結果不小心誤觸視訊報案，接通到警局報案系統，她雖然立刻將電話掛掉，沒想到已經完成報案。黃女說，她掛斷電話不到1分鐘內，三張犁派出所員警就立刻回電確認，甚至鄭重地要求她回答身分資料及相關地點，以確定她人身安全無虞，且未受到歹徒脅迫，讓她感覺相當窩心，稱讚員警為民服務的用心和細心。

信義分局表示，民眾如遇任何緊急案件，除透過撥打110求助，也可透過下載警政相關App進行視訊報案，警方在接獲報案後，會立即派遣警力前往，過程中，也會由值班員警持續確認案發地點及民眾狀況，即使誤撥或誤觸App報案，也毋需驚慌掛斷，可在警方接聽後說明緣由取消報案，避免虛驚一場。