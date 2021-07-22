烟花颱風將至，高雄市海洋局請養殖業者做好準備。圖為湖內區魚塭預防性降低水位。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

烟花颱風將至，根據最新氣象資料顯示，颱風中心目前在台北的東南東方海面，向西轉西北西緩慢移動。高雄市海洋局提醒漁民提早做好防範措施，對於在港內避風之漁船，請漁友應繫緊纜繩，並做好相關避碰措施。

根據最新氣象資料顯示，烟花颱風目前在台北的東南東方海面，向西轉西北西緩慢移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東半部海面接近，對台灣東北部海面及東南部海面構成威脅。高雄市海洋局已請農委會漁業署漁業廣播電台及高雄區漁會漁業通訊電台隨時透過廣播，提醒漁友及早因應。

另受颱風外圍環流影響，台灣附近各海面風浪將逐漸增大，北部、東半部含蘭嶼與綠島、恆春半島及馬祖沿海已有長浪發生；西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，前往海邊活動請特別注意安全。

海洋局籲請漁友嚴防颱風可能帶來之災害，如遇緊急情況，應立即利用船上通信系統與附近電台或鄰近漁船聯繫，取得適時之救助。對於在港內避風之漁船，則請漁友應繫緊纜繩，並做好相關避碰措施，以防強風造成纜繩斷裂，導致船隻漂流或船體因彼此嚴重碰撞而受損。

海洋局同時呼籲，民眾切勿於颱風來襲期間，到海邊或港邊觀潮、釣魚，以免發生危險，違者將予以驅離或處罰。對於養殖漁業，海洋局籲請業者應注意排水路疏通，保持水閘門正常操作及確認備用發電機可正常使用等，以維養殖魚塭安全。

倘遇緊急狀況，民眾可向所屬漁會及區公所通報或直接與海洋局聯繫（聯絡電話：07-7995678轉1814、1844、1861或0800265000），海洋局接獲通知後，將立即協助處理。