命案現場留有長達100公尺的電線，維修師傅指出，目前銅價高，1公斤達200元，而這批「贓物」約可賣到6萬元。（謝佳潾攝）

命案現場留有長達100公尺的電線，維修師傅指出，目前銅價高，1公斤達200元，而這批「贓物」約可賣到6萬元。（謝佳潾攝）

該對鴛鴦賊是夫妻，平日以偷竊維生，22日清晨跑到九如鄉大坵村一處養蝦區準備要偷電線。（謝佳潾攝）

屏東縣九如鄉22日發生一起「私刑正義命案」，一對鴛鴦賊清晨闖入大坵村偷電線時，才剛剪完線就被居民發現，後慘遭數人拖下車持棒棍毆打，當中44歲廖姓男子疑似當場被打死，而46歲潘姓女子雙手、左腳骨折，無生命危險，目前警方鎖定8人涉案，已傳喚1被告蝦農。

據了解，該對鴛鴦賊是夫妻，平日以偷竊維生，22日清晨跑到九如鄉大坵村一處養蝦區準備要偷電線時，才剛剪完電線就被民眾發現，2人嚇到連贓物都來不及拿就趕緊駕車逃逸，不過在數人的圍捕下根本逃不了，夫妻倆隨即被拖下車持棍棒毆打，廖男被打倒在地無生命徵象，而潘女則逃回車上報警求助。

潘女回車上後，趕緊打119報案稱「車禍」，結果警消到場後，發現車外血跡斑斑、有男子倒臥不起，且報案女子雙手、左腳骨折又稱遭毆打，警方立即拉起封鎖線偵辦調查。警方表示，廖男送往屏基途中不治，而潘女送寶健醫院救治後無生命危險。

潘女陳述，當時她與丈夫被一群人拖下車，約有6、7人持棒棍往他們身上猛打；而蝦農則稱，是因為竊賊要開車衝撞他們，所以才會持棒棍想要教訓一下。鴛鴦賊開的車不僅前擋風玻璃遭砸毀，輪胎還被插木棍，疑似要讓車子無法開動。

案發後，因現場拉起封鎖線，導致有蝦農無法進出，當中陳姓蝦農向警方詢問何時可以通行，他趕著要去看電線的維修狀況，否則損失慘重，而警方見狀後察覺有異，便以關係人的身分請他回分局協助調查，不料經突破心防後，陳姓蝦農坦承有動手打人。

警方表示，全案尚在偵查中，目前鎖定8人，已傳1被告到案釐清。

附近蝦農指出，近2周已發生6起電線遭竊案，這些小偷真的很惡劣，他們偷的電線賣幾千塊，而蝦農的損失可是數十萬起跳，而且他們都趁凌晨1至3點偷剪電線，那段時間是水池最缺氧的時候，他們這樣一剪不是一池蝦死光，而是一整區的蝦池都遭殃，因為很多蝦池是一起共用電線。

蝦農說，竊賊也很笨，蝦農因為電線被偷剪到怕了，幾乎都有在水車裝設警報器，一旦水車斷電就會馬上收到簡訊通知，他們根本逃不了。命案現場留有長達100公尺的電線，維修師傅指出，目前銅價高，1公斤達200元，而這批「贓物」約可賣到6萬元。