台商回流、建商搶地，資金湧入土地市場，信義全球資產調查，自2016年房地合稅實施以來，六都土地交易規模逐年擴增，去年達8426億元，五年間成長185%，台中、桃園均連三年超過千億，其中除了台北市之外，其餘五都均是連續四年成長。

六都土地市場逐年擴量，從2016年時不到3千億元，2018年逼近5千億元，去年全年更達8426億元。若以五年多長期來看，台中市五年來合計近7200億元，為全台土地交易規模最大的城市，其次為桃園市6600多億元。

信義全球資產總經理柯宏安表示，資金與企業回流潮迎來龐大土地商機，強烈需求帶動建商、科技產業、及壽險業在土地市場積極購地開發，住宅與工業的剛性需求都帶動土地交易，讓六都在2020年的土地交易規模分別都達五年內最高點。

台北市在市中心可開發土地稀少下，主要交易區域在市中心外圍，除了兵家必爭的內湖區外，以南港以及北投、士林為交易熱區；新北市則受三環六線帶動人口移動，牽動了建商購地策略，近五年來以新莊為交易規模最大，新店、林口、三重因有許多新興重劃區，也是交易熱區。

桃園市在工業土地需求外，北北桃生活圈成形，人口外移帶來的居住需求讓土地交易明顯增加，去年為六都最高的2357億元，五年來成長277%，其中以受惠高鐵特區發展的中壢區交易規模最大，桃園區、龜山區的指標性重劃區建商高價搶地不斷，也成為近年重要布局戰場。

台中市去年土地交易規模突破2000億大關，五年成長266%，各行政區中以西屯區金額最高，去年土地交易金額699億元，五年成長逾八倍，不少北部建商南下與在地建商競爭商機，如興富發從2016年來已在七期重劃區投資277億元。