台灣大(3045)今(22)日宣布，第五屆「種福電」計畫起跑，今年「種福電」計畫以全新的「無自有屋頂模式」為「羅慧夫顱顏基金會」募資251萬，總經理林之晨也再度談到綠能對產業的重要性，他表示，相信未來電費只會越來越貴，而發展綠能除了環保的宗旨外，透過全球規模的放大，勢必會降低成本，也有助企業節省成本。

台灣大今年「種福電」以創新的模式為「羅慧夫顱顏基金會」募款種福電，在集團夥伴富邦人壽及社會企業陽光伏特家的大力支持下，打破過去公益團體必須擁有自有屋頂的條件，發展出全新的「無自有屋頂模式」，即使公益團體自身沒有適合建置太陽能光電系統的場域，都可以比照羅慧夫顱顏基金會以租用企業屋頂的方式加入，成為台灣大「種福電」計畫的幫助對象。

全球拚綠能，林之晨談到，未來19年台灣大會積極投資綠電，發展自建綠能，未來期望全球綠電產業可以隨著規模放大降低成本，台灣大會每年隨狀況編列預算，未來電費勢必會越來越高，相信投入綠電對產業會是一個多贏的結果，幫助企業節省成本。

台灣大副總劉麗惠也表示，在地球暖化效應下，台灣大「種福電」計畫更有加速推進的迫切性，過去四年來，在總計71家次供應商的熱情響應下，協助屏東福慧大同之家、桃園真善美基金會、桃園脊髓損傷潛能發展中心以及桃園市幸福社會福利基金會等四家慈善機構，建置容量共達394.115kW的太陽能光電系統，目前皆已成功掛錶發電，前三家公益團體也收到了總金額503.3萬元的綠能收益。連同今年羅慧夫顱顏基金會所使用的漢諾威太陽能光電系統，五家公益團體20年下來，共可發935萬度綠電，為地球減少高達4907公噸的碳排放，相當於種植超過22409棵樹。

台灣大今日透過線上記者會宣布，第五屆「種福電」計畫起跑，今年「種福電」計畫以全新的「無自有屋頂模式」為「羅慧夫顱顏基金會」募資251萬，以獲得富邦人壽內湖「漢諾威大樓」頂樓的太陽能光電系統20年使用權，同時台灣大也宣布率先捐出100萬，並攜手13家手機供應商與集團momo購物等夥伴共同號召全民捐款響應，今年一共有華碩(2357)、Benten、宏達電(2498)、Hugiga、Lenovo、Motorola、OPPO、realme、三星、SHARP、SONY、SUGAR、Vivo等13家供應商響應，其中更有8家供應商連續5年參與。