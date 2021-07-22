行政院發言人羅秉成今日透露，行政院已在昨日完成簽約，將購入3600萬劑莫德納疫苗，但疫苗採購價格及到貨時間，署於契約保密項目，不便透露；這次的疫苗採購引發討論，對此，前立委林濁水表示，若民進黨政府在疫情初期就有這樣子的氣魄，大概就不會落得如今灰頭土臉的下場。

行政院發言人羅秉成今（22日）於行政院會後記者會表示，昨日除慈濟基金會採購德國BNT疫苗捐贈案完成簽約，政府也積極進行疫苗採購規畫，其中，昨天已完成3600萬劑莫德納疫苗簽約手續，當中希望包含莫德納次世代疫苗，數量比原本規畫3000萬劑多出600萬劑。

對此，林濁水在臉書發文指出，這次政府一口氣購買了3600萬劑，大大吐了一口狗皮倒灶氣，比起之前500萬、200萬地買，AZ最便宜也只訂1000萬，總算擺脫那種謹微慎小公務員的小家子氣習性，一甩那種怪怪政治領袖憂讒畏譏的調調。

林濁水也感嘆，若是蔡英文政府早點有這種氣魄，或是及早聽取建議，乖乖的大量購買疫苗，就不會落得如今日一般，被朝野一致罵得灰頭土臉的下場。