全球新冠肺炎疫情持續延燒，且IC缺料問題未解，為下半年電子產業傳統旺季增添變數，日電貿(3090)表示，下半年營運變數在馬來西亞疫情及IC長短料，如果疫情獲得控制且缺料問題紓解，今年營運有機會優於去年；今天股東會通過每股配息3.1元。

日電貿今天舉行股東會，日電貿早期代理產品以鋁質電解電容及固態電容為主，主要代理日本大廠佳美工(Nippon Chemicon)產品，為擴大產品線，日電貿在2013年併購MLCC及半導體代理商力垣，成為三星電機MLCC代理商，產品亦從過去精品店逐漸邁向被動元件及IC元件百貨公司，公司也是被國巨(2327)收購的基美(KEMET)代理商，目前是國內最大被動元件代理商。

5G相關及5G基礎建設、車用電子及消費性電子需求暢旺，日電貿上半年業績穩定成長，第1季稅後盈餘為2.24億元，年成長53.42%，單季每股盈餘為1.25元，累計前6月合併營收為55.87億元，年成長23.54%。

日電貿表示，雖然歐美及大陸等各國陸續施打疫苗，但新冠肺炎疫情持續延燒，未得到明顯控制，且全球晶片缺貨，客戶半導體元件長短料影響被動元件出貨速度，不過就目前客戶訂單觀察，未來市場需求狀況相對審慎樂觀。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為周煒凌、宗新投資公司代表人黃仁虎、李坤蒼、于耀國、侯錦華、洪鋕漢、松木實業公司代表人蔡玉琴；新任獨立董事為顏國隆、蘇明陽、許壽君。