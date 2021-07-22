台中市公布桃園案15567最新足跡。（台中市政府提供）

桃園個案15567的30多歲無業男子，於14、15日搭乘高鐵到台中探望親友，衛生局長曾梓展22日公布，確診者接觸史及足跡，包括，探望家人及與友人到勤美誠品、汽車旅館等，目前匡列親友及家人共5人全篩檢，4人陰性，1人篩檢中，健康自主管理4人，勤美誠品趕緊決定今日下午到隔日，休館清消。。

台中市長盧秀燕說，昨天接獲桃園市政府通知，案15567曾於7月14日從桃園搭乘高鐵至台中探親，15日再搭乘高鐵返回桃園，期間曾至勤美誠品綠園道及優勝美地汽車旅館，已經請環保局針對外部周遭環境消毒。

曾梓展說，桃園該名個案，Ct值15.62，因為他的7月19日出現症狀，所以自己做快篩，發現是陽性，他的足跡有到台中市，所以公布外縣市個案足跡並完成清消。

已知案15567為桃園特殊交友圈傳播鏈染疫，桃園縣衛生局長王文彥昨強調，6月來桃園共有40位屬於特殊交友圈，近期20個分屬1大、2小群體，一行人有「開趴」的情況，呼籲曾開趴或使用交友軟體者主動快篩。

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