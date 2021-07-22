政治大學選舉研究中心20日公布台灣民眾政黨偏好最新民調。(圖/翻攝自政大選研中心網站)

政大選研中心20日公布一份最新政黨最新民調，民進黨為31.4％、國民黨18.7％、民眾黨4.1％，顯示民進黨、民眾黨支持度下滑，國民黨支持度則逆勢提升。擅長民調分析的國民黨青年部主任陳冠安指出，現在民進黨已經從高點大幅下滑，國民黨則開始要爬升，從去年17％增加到現在18.7％。2022年，民進黨真的要小心了。

政治大學選舉研究中心20日公布的政黨最新民調，截至今年6月為止，問到「請問您認為您比較支持哪一個政黨？」民進黨是31.4％、國民黨18.7％、民眾黨4.1％、時代力量1.0%，另外有44.4％的民眾不表態。若與前一年相較，民進黨、民眾黨均有下滑，國民黨的支持度則逆勢提升。該份民調是由政大選研中心負責問卷設計、調查、統計抽樣分析，調查範圍為1992年6月到2021年6月，調查方法是以「電話簿抽樣法」進行，以台灣地區(不含金門、馬祖)年滿20歲以上成年民眾為調查對象。

據《信傳媒》報導，陳冠安分析指出，自從國民黨主席江啟臣上任後，國民黨在20歲至39歲的青年支持度有顯著增加。而民進黨此次民調下滑，陳冠安表示，每逢總統大選就會有一波統獨對決，而民進黨在2020的支持度達高峰後，今年就開始滑落。不過由於地方選舉與統獨議題較無關係，每逢地方選舉要開始時，民進黨支持度往往會有短期低谷，現在民進黨則已經從高點大幅下滑，國民黨則開始要爬升，從去年17％增加到現在18.7％。2022年，民進黨真的要小心了。

至於民眾黨，先前台灣民意基金會所作的民調，民眾黨支持度已經來到15%，就快追上國民黨。陳冠安指出，其他民調可以當作參考，不過還是要看長期趨勢以及做民調的方式。如今根據政大選研中心的民調，民眾黨支持度卻只有4.1％，陳冠安就曾分析表示，6月21日的北農事件後，在6月23至24日執行的美麗島民調，顯示民眾黨支持率只有5.7%，還較5月底時的7.6%來得低，考量到民眾黨主席、台北市長柯文哲在7月份負面聲量再創高峰，倘若情況再持續，民眾黨開高走低的情勢會更加明顯。