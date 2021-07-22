嘉義市長黃敏惠（中）等人到場見證歷史時刻，左為台電嘉義區營業處處長許一女。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉市傳真）

嘉市府與經濟部自來水公司第五區管理處、台電公司嘉義區營業處在新冠肺炎疫情三級警戒期間，聯手推動「文化路自來水管老舊管線汰換」及「文化路架空線路下地計畫」工程，今天上午台電在文化路中正路至民族路段區域，開始拔除電桿及纜線工程作業，預計23日完工。

嘉義市長黃敏惠、市府團隊、台電營業處處長許一女、副處長陳煥文、台水第五區管理處副處長吳界明等人到現場共同見證，黃敏惠說，自來水公司汰換管線，提供更好的用水品質，再由台電進場處理電桿及纜線地下化工程整備，感謝台水、台電將最困難部分做好。

許一女說，「文化路架空線路下地計畫」分為工程規畫設計、管路、電器施工等期程，新埋設管路總長度約700米，在新裝設部份包含地下高壓電纜長度約5200米，地下低壓電纜長度約6015米，總共要拆除電桿11根、高壓架空電線1190米，最快今天晚上電桿就會全部拆除。

台水第五區管理處副處長吳界明談到，這次自來水管線汰換是配合市府一起推動的工程，將民國80年代埋設的塑膠管汰換成耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管，並把91個用戶的塑膠管汰換成不銹鋼管，延長管線壽命與提升用水品質，施工範圍為文化路-中山路噴水圓環至民族路雙側，以及民族到垂楊路單側。

市府工務處表示，台電預計於7月23日完工（遇雨順延），這次也整合世新纜線、交通處交通號誌、工務處路燈線路下地作業，預計下周將由市府工務處進場做AC路面重新刨鋪，並重新畫設地面標線。