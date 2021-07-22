24歲小日向優香（小日向ゆか）因為撞臉國民女神有村架純在當地爆紅，今年5月更因此出道成為網路雜誌《Raygirl》的模特兒，清新甜美的外型加上波濤洶湧的E罩杯身材，讓她在短短時間內爆紅，至今推特上已經擁有54萬人追蹤，剛出道就拍攝邀約不斷。

小日向優香2018年曾受邀上綜藝節目，當時她被介紹是「有村架純のそっくりさん」（長得像有村架純的人），儘管還在念大學，超神似的明星臉卻讓她一夕之間爆紅，在網路上掀起熱議，小日向優香今年出道後，就立刻為週刊《playboy》、《FRIDAY》拍攝寫真，每本都賣到翻。

其實小日向優香在出道前曾經掙扎過，因為家境不富裕，也知道自己不是讀書的料，沒有自信能考上好大學，因此決定到東京去打拚，沒想到東京的高物價讓她吃不消，感受到巨大壓力，儘管想當模特兒，她也苦於沒人脈背景，只能一邊打工、一邊尋找相關工作機會。

小日向優香因為神似有村架純的臉蛋爆紅後，其實很不喜歡別人說她明星臉，認為自己也能走出不同的路，然而隨著時間過去，小日向優香也讓自己轉念，告訴自己像誰不重要，最重要的是要靠自己闖出一片天，接受自己和有村架純撞臉後，她現在甚至還會仿妝對方，讓網友都忍不住直呼：「連有村架純的媽媽可能都認錯！」