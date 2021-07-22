疫情加上颱風即將到來，衝擊全台各血庫的血液庫存量，新竹捐血中心22日公布最新庫存狀況，血量嚴重告急，除了B型血之外，其他都低於7天的安全庫存量，其中以A型、AB型為最，均剩不到4天，期望民眾能響應捐血，以備血庫不時之需。

新竹捐血中心負責供應桃竹苗地區的醫院用血，一天平均需要1000袋愛心血液，才能供給給醫院，每天庫存量維持6500袋以上，方能達成供需平衡，低於需求則有危險。

不過受到疫情影響，台灣實施三級警戒，民眾非必要不外出，影響捐血中心的運作，包含捐血活動被迫取消、民眾出門意願降低，加上連日高溫，近日又逢颱風來襲的影響，導致血液安全庫存量每況愈下。

新竹捐血中心指出，為了紓解缺血的窘境，台灣血液基金會根據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組7月11日的會議決議，鬆綁接種AZ疫苗後捐血者的限制，從23日開始，施打過疫苗者，只要接種後沒有不適症狀，即可捐血。

新竹捐血中心22日僅剩下4000袋的愛心血，遠低於安全困存量，其中A型、AB更是告急，庫存量恐跌破3天以下，期望民眾踴躍捐血，以備醫院的不時之需。

為了防範疫情，新竹捐血中心也加強各個作業場所的消毒、人流控管，呼籲民眾就近前往捐血點捐血，支持醫療量能，有任何捐血疑問，可先電洽03-5556111詢問，或是到新竹捐血中心官方網站查詢http：／／www.sc.blood.org.tw／Internet／hsinchu／index.aspx。