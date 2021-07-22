英國政府周四啟動一項新計畫，在12個月的時間內減持國民西敏寺銀行(Natwest)股票。

英國財政部指出，已指示摩根士坦利為其代售Natwest股票，計畫從8月12日開始，持續到2022年8月11日。並以由政府決定的「為納稅人提供價值」之每股售價，出售Natwest股票總量的15%。

英國政府在2008年金融危機時，出手紓困Natwest，目前持股比例為54.7%。

英國政府曾在5月透過一次性股票發行出售了價值11億英鎊(約15.1億美元)的Natwest股票。