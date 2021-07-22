民進黨正國會立委上午發聯合聲明呼籲，呼籲政府，施打疫苗的基層診所「100元的處置費之外，40元的行政費用，不僅不能沒有，更應思考如何往上提升」，中央流行疫情指揮中心下午即宣布，調整疫苗接種費用，行政費則調升為1人次1百元；正國會立委陳亭妃表示，非常感謝衛福部聽到基層診所的聲音。

陳亭妃說，今天早上正國會委員，得到了基層診所的反映之後，立即發了共同的聲明，希望能夠提升施打疫苗的基層診所處置費跟行政費，讓基層醫療診所有更多的後盾。希望在處置費100元及40元的行政費，能應該往上增加。

她說，尤其這一波，基層診所協助疫苗施打，工作非常繁重，所以希望他們能夠在第一時間為協助發聲、爭取。

下午疫情指揮中心宣布，協助施打新冠疫苗的基層醫療院所，原本不能收掛號費，只能有1人次的100元的處置費，及1人次的40元行政費，經調整後，處置費仍維持1人次1百元處置費，行政費則調升為1人次1百元。

陳亭妃說，非常感謝衛福部聽到基層診所的聲音，基層診所在這波協助施打疫苗的過程當中，真的非常辛苦，從預約、通知，還有問診，甚至要拉出特別的一條線來協助施打疫苗，所以我們的處置費100元跟原來的行政費用40元，說真的，真的是不夠。

她說，謝謝衛福部可以給增加到100元，也就是處置費每人次100元，再加上每人次行政費100元，在獎勵費的部分，也增加了500人的級距，相信這對所有基層診所人員，絕對是一個很大的鼓勵。