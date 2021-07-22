財政部22日指出，依地方稅法通則規定，地方政府亦可於房屋稅稅率上限30％範圍內調高房屋稅徵收率。現行稅制已有囤房稅機制，供各地方政府彈性運用。

財政部統計顯示，若排除自住屋與無法利用面積如地下室、建築結構等情況後，全國有502265人持有非自住房屋（即為囤房族），較去年481917人有所成長，主要為國內房屋數自然增加，挹注非自住房屋數成長。

個人自住房屋上限為三戶，也就是個人、配偶、未成年子女可分別居住在三間房屋且未做出租或營業使用皆屬自住範圍，可適用1.2％房屋稅率。超出自住範圍者為持有「非自住房屋」也就是俗稱的囤房族，其房屋稅率多適用1.5％～3.6％，由地方政府自行制訂差別稅率。

不過，我國囤房族以非自住個人名下有1戶房屋者最多，達39萬9478人，占比約79.54％，不管是人數或占比都較去年（379505人、78.75％）大幅成長，顯見國內非自住房屋人數成長動能多以1戶為主。

而持有3戶以上非自住房屋者為37347人，占比約7.44％，人數、占比皆為下降趨勢。

另外，有1703人擁有10戶以上的非自住住宅堪稱囤房大戶，占比為0.34％。人數、占比較去年（1747人、0.36％）皆有所下滑，可能為囤房大戶長輩提前規劃贈與不動產給子女，避免未來落入囤房稅課稅範圍並及早傳承家產，因此持有1戶非自住屋人數逐步增加，但囤房大戶、2戶以上人數皆下降。

財政部指出，隨著歷年房屋稅稅籍總件數呈自然成長趨勢，持有非自住住家用房屋之總人數亦有所增加，其中持有3戶以上之人數均逐年減少，持有1戶或2戶之人數因之逐年增加，從而持有多戶該類房屋者逐年減少情形分析，顯見囤房情形已有改善。

依財政收支劃分法規定，房屋稅屬地方稅，其課徵係基於享受政府公共服務之受益原則，按房屋現值採比例稅率計徵，以支應地方各項建設及服務（例如公園、交通建設及社會福利等）所需財源，滿足地方財政之需要。

財政部表示，目前房屋稅條例已具囤房稅機制，為促使地方政府合理評定房屋稅稅基及規定徵收率，以達房屋稅負合理化，該部將賡續督促各地方政府落實評定房屋現值，並視所有權人持有戶數與地方實際情形規定徵收率，俾房屋稅回歸受益原則課徵。