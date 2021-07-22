財政資訊中心公布，2015年度至2021年度全國非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計表，至今年上半年全國擁有「非自住」人數超過50萬人，但是財政部強調，個人持有3戶以上的人數及比率有逐年下降、囤房情況已經改善。

財政部指出，2014年提高非自住的住家用房屋法定稅率為1.5％到3.6％，並授權地方政府可以視所有權人持屋成本定差別稅率，以適度調高非自住成本。

另依地方稅法通則規定，地方政府亦得於房屋稅稅率上限30％範圍內，調高房屋稅徵收率。現行稅制已有囤房稅機制，供各地方政府彈性運用。

財政部說明，所公布的全國非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計表，係就各該年度房屋稅籍主檔(含應稅及免稅)資料，排除地下室，例如防空避難室、停車空間、機器房、騎樓、屋突、頂樓棚架，以及冷氣機、升降機、地下油槽、充氣膜造等構造，再排除共有房屋，也就是即保留1人完全持有之房屋，且全部面積供非自住住家用者，統計個人按全國歸戶持有非自住住家用房屋情形。

財政部進一步說明，隨著歷年房屋稅稅籍總件數呈自然成長趨勢，持有非自住住家用房屋之總人數亦有所增加，其中持有3戶以上的人數均逐年減少，持有1戶或2戶人數自然逐年增加，從而持有多戶該類房屋者逐年減少情形分析，顯見囤房情形已有改善。