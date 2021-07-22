行政院今終於拍板7月夏月電價不實施，台電表示會遵照辦理，但並非將用電大戶都排除優惠，而是以1000度為界線，7月用電度數在此以下免計，以上則仍按夏月費率計費。估計有千萬戶受惠，總計減收19億元電費。

也就是不管貧戶大戶，用電1000度以下部分都可享非夏月優惠，只有超過千度部分，才以較貴的夏月費率計算。

台電說明，主要是考量「減少用戶負擔」與「力促用戶節電」兩大目標，設定1000度來劃分。但庇護工場、立案社福機構、護理之家及使用維生輔具的身障家庭，共約1.3萬戶弱勢對象不含在內，超過千度仍享非夏月優惠。

台電統計，7月1300萬戶住宅用電量超過1000度者，僅約85萬戶，但其月用電量12億度卻占整體21％，屬於住宅用戶中重度用電戶。考量因疫情影響用電增加，僅針對用電量超過1000度部分，維持依夏月制度計費。

舉例假設有一住宅用戶，7月全月用電量為1200度，原採夏月制度，其應繳電費約5200元。現因千度以下不收，以上才計費，計算後電費會降為約4600元，減少約600元。

為免6月民眾質疑帳單仍被收夏月計價事件重演，台電重申，因還需要修改電價計費程式，且時序已進入7月下旬，許多電費帳單已經寄出，若用戶這期帳單仍依夏月計收，台電將自動重新計算，差額併於次期電費扣抵，民眾權益不會受損。