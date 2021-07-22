紅心字會司徒（左起）、草爺、超艾夾、超艾嫂、張璃、方昶詠、阿華、戰神駿集結物資包。（紅心字會提供）

港星錢小豪（左）、草爺因公益結緣。（紅心字會提供）

百萬YouTuber草爺，號召黃氏兄弟、Crazy Man瘋男、奎丁、比熊（陳又禎）、拐拐（許采晴）、蔡允潔、梓梓（董梓甯）、樂天女孩小帆（楊曉帆）、優格姐姐林姵君（現改名DoReMi姐姐）、花花（李汶靜）、 1G老濕、桑妮Sunny、小筑、超艾夾、超艾嫂、戰神駿、張璃、方昶詠 、蘇偉、神魔女將何嬪、怪異博士阿冠、曉曦、敲敲（徐芷奇）等藝人，共同要為紅心字會等弱勢族群募集1000份的防疫物資包，希望能夠讓更多受到疫情影響造成困難的弱勢族群受到幫助。

草爺表示，此次愛心的延續募集，期望能募到1000份的物資包，至少超過10家以上的公益團體會受到幫助；草爺自己是透過臉書發文來邀請身邊朋友響應，不到4小時就替紅心字會募到24萬元的善款，立馬帶著「含羞草日記」的成員進行採買分裝，迅速將101份物資及善款送到台北及台中的紅心字會，並且點名黃氏兄弟、Crazy Man瘋男進行愛心接力；草爺接著還採購了尿布、奶粉指定捐給疫情期間失業的單親媽媽們，並且到南機場社區實踐協會鼓勵弱勢學生及志工。

港星錢小豪因2019來台16天，參與紅心字會公益環島活動，結識草爺並收他當乾兒子，聽到草爺一直在做公益，尤其是疫情期間更加勤勞，小豪哥也隔海稱讚他，好心有好報。紅心字會特助司徒建銘表示，錢小豪因為疫情的緣故，將近兩年沒有來台，非常想念台灣，幾乎每星期都會主動聯繫紅心字會，約定疫情結束，就會立刻來台見粉絲。