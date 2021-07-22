中油董事長懸缺已久，目前由總經理李順欽代理，外傳由經濟部次長曾文生接任。對此經濟部22日回應，對於曾次長接掌中油「一無所悉」。

前中油董事長歐家瑞在年後請辭，中油董座由總經理代理，外傳將由熟悉中油業務的人來接掌，經濟部次長曾文生因監督國營事業，因此被認為最有機會接下中油董座一職。

經濟部表示，目前台灣中油董事長由基層做起的李順欽總經理代理，李代理董事長歷練豐富、業務嫻熟，對於媒體報導的人事調整，經濟部一無所悉，目前也並沒有報導所稱的人事安排，請各界無需多加揣測。