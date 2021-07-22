泰國疫情亮紅燈，22日，不僅傳出每日新確診者再創新高外，同時，當地央行也提出警訊，2021年經濟成長率(GDP)恐怕會再減0.8%到2%不等，就是有可能會出現經濟衰退情況。

泰國央行表示，由於新冠病毒擴散太快，導致疫情一發不可收拾，目前商業方面活動，已暴減至如同2020年封城般那樣少。假設無法快一點抑制，民間經濟恐怕還會更慘。

因此，泰國央行預估，疫情若一直持續到2021年底，泰國GDP最多將減少2%。依目前情勢來看，評估GDP大概減少1.2%左右。央行認為，疫情不退燒，除重創GDP外，對出口來說也會有很大影響。

6月時，泰國央行曾將2021年GDP成長預估，從3%下修至1.8%。因此，若疫情最多再吃掉泰國2%的GDP時，泰國2021年的經濟就無法翻身，還是會出現衰退情況。

同時，泰國央行也將2022年預測值從4.7%下調至3.9%。一直要等到9月，泰國央行才會公布新的GDP預測值是多少。

自2020年中，泰國央行就把主要利率維持在歷史新低0.5%。泰國央行補充，寬鬆貨幣政策與財政將雙管齊下，全力以救經濟為主。

最新疫情方面，泰國每日新染疫者高達13655位，連續兩天都創下新高歷史紀錄。至於總新冠病例也增至45.3萬左右。