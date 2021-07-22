美國嬌生公司第二季營收獲利均優於市場預期，並表示其一劑型的新冠疫苖今年銷售額可望達到25億美元，儘管對該疫苗對付Delta變種病毒之有效性的疑慮升高。

嬌生周三收盤上漲0.62%，為169.49美元。

嬌生公布第二季營收為233.1 億美元，優於分析師預測均值 222.1億美元。調整後每股盈餘為2.48美元，優於分析師預估的2.27美元。

該公司預估，以目前每劑5美元價格計算，今年其新冠疫苗的全球營收將達到25億美元，但該公司表示年底可能調漲價格至每劑8美元。

此前輝瑞與莫德納預估今年其新冠疫苗銷售額分別可達260億美元和192億美元。

嬌生開發一劑型新冠疫苗的製藥事業部門第二季營收達到125.9億美元，較去年同期成長17.2%。

嬌生製藥事業董事長Jennifer Taubert表示，公司大部分核心業務都已經回到「疫前水準」，並看好在美國和歐洲的成長力道正持續恢復。她表示，無論是新冠變種病毒，或是其他與這場大流行有關的短暫事件，該部門都看好營收仍將強勁增長。

其他事業方面，消費者部門第二季營收年增13.3%，為37億美元，醫療設備部門營收年增62.7%，為69億美元。因為這場大流行病迫使醫院推遲手術，以及居家防疫的美國人減少就醫，去年該部門業務受到重創。

第二季嬌生的新冠疫苗全球銷售額為1.64億美元。

該公司並上修今年營收和獲利預測，將全年每股盈餘目標從每股 9.30～9.45美元調升為每股9.50～9.60美元，將全年營收目標從介於893億～903億美元上修至介於925億～933億美元。

在財報電話會議上，嬌生高層表示，基於加強劑的需求和高傳染性變種病毒疫情的不確定性，現在具體評論新冠疫苗在2022年和之後的業務預測仍為時過早。

嬌生表示接種兩劑嬌生疫苗的研究數據，預計將在第三季或第四季初出爐。

前一日的一項新研究顯示，與原始病毒株相比，嬌生疫苗對抗Delta和Lambda變種病毒的效力大幅降低。研究人員因此建議接種嬌生疫苖的人可能需要施打加強劑。該研究報告尚未經過同業審查。

但嬌生先前自行提出的報告指出，其疫苗對Delta變種病毒仍然有效，尤其在預防重症和住院方面，且即使在接種8個月後也仍具效力。

根據美國疾病管控與預防中心（CDC）數據，Delta變種病毒已經成為美國的主要變種病毒株，占全國已定序感染病例的83%。