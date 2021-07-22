正妹實況主Sandy珊迪（許芸珊）日前驚傳私生活被偷拍外流，經紀公司特地發聲明呼籲大家請勿轉發，轉傳者將觸犯刑事罪責，目前全案已委由律師團隊處理。身為受害人的Sandy稍早更在私密片外流風波後，首度發聲向關心她的粉絲朋友們報平安，坦言：「我並不知道會被駭偷拍，最近這影片的散佈，對我造成嚴重的傷害。」

正妹遊戲實況主Sandy驚傳因為視訊鏡頭被駭，導致私密片外流，她本人今(22日)首度在臉書針對此事回應，「我是Sandy。這兩天的新聞驚擾到大家了，很不好意思，也謝謝大家這幾天的關心。」

Sandy透露此事發生在7、8年前，那時的她才剛開始實況工作，也覺得可以把工作跟興趣結合，是一件很美好的事，「然而我並不知道會被駭偷拍，最近這影片的散佈，對我造成嚴重的傷害。」不過她也慶幸有家人陪伴加上粉絲、朋友的鼓勵，讓她這幾天不至於這麼難熬。

Sandy今日選擇勇敢面對傷害她的人、各種騷擾者，因為她想告訴跟她有類似情況的人，「千萬不要因此覺得自己不好，也不要被惡意的語言擊垮，調適的過程很難熬，我也還在經歷，但我會很努力讓大家看到正能量的我。」同時也承諾會慢慢將生活步調回到常軌，感謝大家關心。