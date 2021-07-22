26歲林姓男子的阿公雇用越南女看護照顧，林男在去年7月間回阿公家住，因阿公晚間突然尖叫，經林男安撫後就入睡了，女看護則睡在房間內的另一張床，林男趁她熟睡性侵得逞，女看護被驚醒後，發現林男竟躺在身旁，報警處裡。林男否認犯案，但檢警在女看護的胸罩內層處驗出DNA與他相符，台中地檢署依乘機性交罪嫌起訴。

林男的阿公由越南女看護照顧，林男偶而會回阿公家過夜，他去年7月10日晚間到阿公住處休息，阿公在深夜11時突然尖叫，他進房查看發現女看護已在照顧，經他安撫後阿公即入睡，女看護就在房內另一張床睡著。

林男見女看護熟睡有機可趁，出手毛手毛腳性侵得逞，女看護被驚醒，打開電燈竟發現林男就躺在身旁，緊急連絡相關單位協助報案。林男否認犯案，供稱他回阿公家就直接回房間，並沒有岡女看護碰到面，而且他當在跟女朋友聊天，並提出對話並提出對話紀錄證明，但檢警調出兩人對話紀錄並非案發時間。

女看護在案發後立即傳簡訊給仲介，稱「幫我轉出，我的雇主小孩對我不禮貌，他睡在我旁邊，摸我，我在睡覺被吵醒」，當天上午再傳送「我雇主的小孩」、「他摸摸我，要強暴我，我被吵醒」、「我不要在這裡」、「我不要在這裡」等語。

警檢根據警政署刑事警察局鑑調報告，證明女看護的胸罩左右兩側胸罩內層的班跡，檢出男性染色體與林男型別相符。檢方認定，林男利用女看護熟睡時犯案，依趁機性交罪嫌將他起訴。