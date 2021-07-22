河南省遭遇極端暴雨天氣，鄭州市、洛陽市、鞏義市、濟源市、新鄉市等地的多處全國、省級重點文物保護單位遭受不同程度險情。鄭州商城遺址、龍門石窟、嵩山少林寺等出現土石崩塌，但文物本體暫時安全。大陸國家文物局21日決定動用文物突發事件應急處理項目資金，確保河南受災文物第一時間得到保護。

香港東網報導，位於鄭州市中心的商城遺址，建於商代，有3600多年歷史，遺址夯土城基如今變成城牆公園。20日下午網上傳出紫金山城南路商城遺址有部分出現塌方，巨石被沖到路邊。而在嵩山，日前單日錄得364.6毫米雨量。

此外，當地少林景區周二宣布暫時關閉景區，網上有影片顯示，湍急的雨水湧寺內，寺院門前亦水流成河。龍門石窟景區同日也宣布關閉，當地報道稱，景區內伊河水位溢出河道，漫過景區路面。

據大陸國家文物局公布，河南省各地文物部門全力搶險，採取多種措施抽排水，加大巡查、保護等工作，有序展開各項搶險救災工作，確保文物安全、人員安全。國家文物局印發通知，要求全國各級文物行政部門和各文物博物館單位密切關注汛期，及時預警預報，加強巡查排險，全力防災減災。