目前中華職棒大聯盟復賽已進入第二週，按相關防疫計畫執行，賽事進行很順利，持續朝向完整賽季的方向進行。不過受到新冠狀肺炎疫情影響，例行賽中斷近兩個月，聯盟考量賽季對選手是一大考驗，為減輕選手負擔、並能夠專心於例行賽調整，中華職棒大聯盟蔡其昌會長今日宣佈將停辦今年中職明星賽。

會長蔡其昌今日聲明表示：「聯盟從年初以來，都朝著如期舉辦方向準備，但在疫情衝擊下，除例行賽更緊湊，得考量讓選手專心在賽事上，同時因警戒規範，無法讓太多球迷同樂，因此決定停辦今年明星賽。」

今年賽事原本在3月13日於台南球場開幕，但好景不常，因為國內5月中旬新冠肺炎疫情大爆發，全國發動三級警戒，不只觀眾無法入場，整個比賽都得取消了，不過因為國內人民的配合，疫情嚴重程度在兩個月內以來有明顯下降趨勢，所以在宣佈微解封情況下中職也在7月13日宣佈以閉門不開放觀眾的方式復賽。

而明星賽原訂時間在8月，離目前已經非常接近，雖然中職例行賽復賽狀況穩定，但為了讓選手能專注在例行賽的準備上，中職還是決定取消今年的明星賽盛會，而這也是去年因疫情取消後第二度停辦明星賽，所以連續兩年球員和觀眾都無緣明星賽，相當令人惋惜，不過相信所有球迷和球員應該都能體諒這樣的決定。

而中職聯盟也特別感謝所有贊助單位與合作夥伴，如台灣精品、中華電信、臺灣銀行、台灣運彩、台灣電力公司、明台產物保險、家樂福、海尼根、全家便利商店等單位全力支持，讓中職能在疫情中順利進行各項年度大活動。接下來聯盟將秉持為大家帶來正向能量的信念，繼續做好防疫工作，往更好的方向邁進！