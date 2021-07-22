好萊塢巨星女神卡卡（Lady Gaga）早年出道以搞怪的奇裝異服讓外界印象深刻，直到演出3年前演出《一個巨星的誕生》，使她能演能唱的才華受到肯定。最近她在IG分享自己在泳池邊的短片，可見她火辣比基尼上身，胸前只用兩塊星星形狀的布遮點，上圍呼之欲出，造型相當性感。

女神卡卡先前跟亞當崔佛（Adam Driver）拍新片《House of Gucci》（古馳家族，暫譯），片場側拍照流出掀起熱議。近年因新冠肺炎疫情蔓延，許多大牌歌手也因此暫延開唱，雖然已經有部分地方開始解封，但全球的疫情仍不一致，因此，今年6月女神卡卡再度宣布延後全球巡演，強調：「雖然有些地區正快速地解封，但部分地區仍還沒準備好，因此在我們能敲定全球各地演出時間前，Chromatica Ball將延期至2022年夏天。」

女神卡卡過去常秀火辣服裝。（圖／達志影像）

女神卡卡過去曾透露，19歲剛入行時曾被熟人性侵，今年5月她參加哈利王子與歐普拉製作的紀錄片《你看不見的我》播出，節目中她進一步透露當年被傷害經過，指出當年不只被大她多歲的製作人以工作威脅性侵得逞，還因此害她懷孕，也曾被監禁在錄音室中，往後餘生都不希望看到這個人，至今仍未完全走出傷痛。

女神卡卡曬泳池濕身片。（圖／翻攝自ladygaga IG）

今女神卡卡在IG分享在游泳池畔的4秒影音，身上穿著亮橘色比基尼的她從泳池慢慢走出，內衣形狀是星星的獨特剪裁，只遮點卻藏不住她的圓潤雙峰，下半身更穿著火辣的丁字褲，性感身材嶄露無遺，讓粉絲相當驚艷，狂讚：「完全是女王架式」、「又美又辣」、「我已經重複看了好幾次了」。

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