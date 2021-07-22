日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )為歡慶So-net 在台20週年於今(22)日首度曝光量身打造的看板娘，並同步展開「SO SWEET生日盛典」系列活動(活動網址: https://events.so-net.net.tw/20thsosweet)，為力挺防疫，自即日起至8月5日分享活動貼文就有機會抽PS5與抗菌噴霧等多項好禮！

So-net 20週年SO SWEET生日盛典網址： https://events.so-net.net.tw/20thsosweet

So-net在台20週年 「SO SWEET生日盛典」豪抽PS5！

So-net自2001年由日本Sony集團經營網際網路事業核心—SNC(Sony Network Communications Inc. )宣布與和信集團合作，開始提供寬頻及內容服務；接著歷經不斷的轉型，So-net瞄準遊戲領域，開始代理PC遊戲，並在2014年開始代理多款爆紅的手機遊戲大作；2019年開始，So-net 與日本Octave music Inc. 攜手合作在台正式推出高品質音樂製作服務「Octave music 八度音創」，結合跨國界的專業音樂團隊與技術，提供具世界級水準的詞曲創作、編曲製作，更曾為新北耶誕城迪士尼主題光雕秀的音樂及音效編曲、製作台電主題曲與遠雄海洋公園主題曲等；直至2020年更推出即時預訂App Picktime，希望藉著過去曾為日本遊客打造預訂平台的經驗，提供給消費者在住宿、按摩和線上課程等服務有更多不同的體驗，也讓So-net成為更全方位的娛樂性公司。So-net更於2020年底取得營運國立故宮博物院附設博物館商店經營權，透過結合國際公司與堅強的資訊背景，將故宮精品推向「國際化」與「數位化」，打造更優質的博物館消費體驗。

如今，為歡慶So-net 在台20週年，官方舉辦「SO SWEET生日盛典」系列活動，即日起至9月底展開為期兩個半月的週年歡慶活動，不僅有專屬的系列看板娘活動，為回饋會員的支持與愛護，自8月起將舉辦雙週抽等精彩活動，邀請所有So-net 的粉絲們回娘家同慶，一起享受SO SWEET生日party的甜蜜氛圍。

So-net於20週年隆重推出專屬的三姊妹看板娘︰網路姬、遊戲姬和音樂姬，分別代表旗下各類主要服務；為歡慶看板娘首次亮相並為台灣祈禱盡早脫離疫情，So-net 祭出超級好禮邀請粉絲們集氣攜手守望台灣，即日起至8月5日，分享滿100人分享即送出結合台灣在地商家「樂扶 love full」的看板娘專屬抗菌噴霧，分享達150人抽20個看板娘專屬超萌抱枕；分享達200人，官方立即抽出時下最夯的PS5！快點邀請親朋好友、左鄰右舍一同來參與So-net 20週年SO SWEET生日盛典的第一波看板娘活動！

So-net 20週年SO SWEET生日盛典看板娘活動正式開跑 分享達標抽PS5 ！

So-net打造服務擬人化代言人 Q萌看板娘正式登場

So-net 打造的全新三姊妹看板娘，以擬人化的繪製手法創造出分別代表So-net旗下的網路寬頻、遊戲代理與音樂製作「Octave music 八度音創」等服務內容，藉著其服務特色進而延伸發展出不同的看板娘性格來打造更年輕和具娛樂性的擬人化代言人，期待未來能以更多不同風貌與粉絲互動。

【知性大姊「網路姬」】

【知性大姊「網路姬」】

So-net三姊妹看板娘中的老大:「網路姬」，性格穩重而知性，目前在網路科技公司上班，每天以努力不成為社畜、不加班的態度認真生活，平常扮演著守護妹妹們的暖心角色，擅長料理，下班後喜歡癱在沙發上看迷因圖舒壓。

【反差萌代表「遊戲姬」】

【反差萌代表「遊戲姬」】

在So-net 三姊妹看板娘排行中間的「遊戲姬」為現役女大學生，是傲嬌屬性的電玩社社長，雖然外表是可愛破表的蘿莉，但性格上非常認真且不服輸，在遊戲內最喜歡選擇攻擊力高的男性角色，是三姊妹中最強的反差萌代表！

【全民偶像「音樂姬」】

【全民偶像「音樂姬」】

So-net 三姊妹看板娘中的老么︰「音樂姬」，目標是出道成為全民偶像，活潑外向的個性是朋友間最閃爍的開心果；平時除了玩音樂之外，對時尚也頗有研究；性格上有點天然呆，但就是靠這股傻勁朝著夢想不斷前進！

So-net 20週年破萬好禮重磅回饋 「20好禮20有你」活動26日開跑登場

感謝有你陪伴20個年頭，「SO SWEET生日盛典」自7月26日起至9月21日止將每雙週抽好禮回饋粉絲，總價值更高達近20萬！

此次回饋共分四個活動依序開跑，分別為「20有你 ‧ 網路無所不在」、「20有你 ‧ So-net 我大哥」、「20有你 ‧ 故宮GOOD購」與「20有你 ‧ 即時享受人生」，歡迎新舊粉絲都來參加活動拿大獎！

So-net 寬頻網路服務的會員們注意囉，7月26日至8月8日活動期間內，參加活動將抽出2名幸運兒贈出20個月100M寬頻連線免費使用。

So-net 遊戲會員有福了！8月9日至22日活動期間內參加活動，將有100位幸運兒機會獲得So-net 旗下代理的各遊戲獎勵 。如此優惠好康，還不趕快通知左鄰右舍手刀來參加！未來更多關於20週年「SO SWEET生日盛典」活動資訊與看板娘消息，請持續鎖定相關新聞與官方社群平台的最新消息！

20週年「SO SWEET生日盛典」