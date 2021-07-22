檢警通知車行楊姓老闆到場釐清案情。（王揚傑翻攝）

新北市板橋區計程車行宿舍火警，造成3死1重傷，檢警今（22）日下午至新北市立殯儀館相驗，林姓夫妻慘被燒成焦屍，難以辨認，法醫已採驗DNA與家屬比對，確認死者身分。一夕間痛失親人，死者家屬各個面容哀淒，沉默不對外發言。

林姓夫妻的家屬下午接獲通知到殯儀館協助檢警相驗，對死者的死因並無意見，由於2名死者已燒焦見骨，完全無法以目視辨認身分，法醫已採驗林姓夫妻與家屬檢體，比對DNA，待比對結果出爐，確認身分後再發給死亡證明。

檢警也通知車行楊姓老闆到場釐清案情，事後楊男表示，他與林男已認識30幾年，林男2年多前突然中風，不良於行，更無法繼續開計程車，當時林男想給同居的林姓女友一個名分，所以兩人決定結婚，他還幫他們夫妻證婚，讓他們繼續住在宿舍，每月只收3500元租金。

楊男說，住在宿舍的都是以前的員工，雖然不跑車了，但考量他們的身體與經濟狀況，所以還是讓他們繼續住下，彼此也沒有簽訂租賃契約，只酌收3、4千元月租。