43歲女星侯怡君5月才證實與交往20年蕭大陸登記結婚，之後更承認試管成功懷孕，想不到近期傳出有第三者介入，氣得她在臉書暴走開罵、甚至曾直接衝到電視台找小三對質，引起外界譁然。對此，侯怡君昨（21日）再隔空嗆「妳們別再說謊了！」部分星友紛紛留言替她打氣，侯怡君特地感謝康康，稱「你是少數藝人朋友敢公開跟我說聲加油的人」。

侯怡君21日被爆迎戰第三者，沉默幾個小時之後，下午在私人臉書公開感謝大家的關心，她和蕭大陸都很好，「找一天無論透過任何形式，我會好好的說明一切。」文末疑再度跟小三嗆聲：「一次又一次的謊言與敷衍絕對無法粉飾一切的！言而無信，不知其可？只想再強調一次.......妳們別再說謊了！」配的圖還用一張翻白眼的照片，間接透露火大的心情，吸引上百位網友聲援，其中不乏演藝圈朋友，像是女星兵家綺霸氣留：「挺妳到底～加油！」、「需要人、狗支援我可以！放狗咬人，我也可以咬」還搞笑地TAG女星賴慧如：「我們是三小後援會，用口水就淹死她」侯怡君暖心地回覆：「我知道你很愛我，謝謝你。」康康則留下三個強壯手臂的符號，默默地為她加油，侯怡君感性地回應：「我會記得你是少數藝人朋友敢公開跟我說聲加油的人，妹子銘記於心。」

除此之外，藝人張瓊姿、葉全真、梁佑南、方馨、藍波老師、賴慧如、高宇蓁、德馨、李芳雯等人也都留下溫暖的留言，不難看出侯怡君在圈內的好人緣。

侯怡君正面槓小三的消息傳開後，雖然很多網友認為第三者真的可惡，但部分網友認為男方才是最大的問題，「處理好跟老公的關係，才是治本，罵小三只是治標，罵走一個會還有下一個的」、「老公如果堅定不再跟小三有任何糾纏不清的感情存在...就不會有這些後續問題」甚至還有人溜去蕭大陸的私人臉書善意提醒他要好好珍惜侯怡君。