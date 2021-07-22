南投市及名間鄉兩處區域排水，因年久失修及護岸闕如，危害防洪安全及農田保護，縣長林明溱22日前往會勘，當場敲定斥資200萬元及500萬元徹底改善；南投高商也將在更新後的護岸上方圍牆彩繪美化，打造市區亮眼景致。

林明溱上午先到南投市三塊厝三和大排，會勘南投橋上游右側護岸，校園緊鄰大排的南投高商校長何景標也到場說明。

林明溱指出，三塊厝區域排水護岸，因舊有的卵石堆砌結構年久劣化、破損，加上護岸雜木樹根裂解牆面，恐怕影響南投高商圍牆及校舍安全，因此，將以鋼筋混凝土包覆舊有護岸方式補強結構，同時清理攀附雜木，補強的護岸長度達212公尺，同時在堤頂新鋪20公分厚混凝土，所需經費約200萬元。

何景標感謝林明溱化解南投高商面臨的安全威脅，並強調南投高商將會在護岸更新補強後，由學校爭取校園美化方案，將護岸上方的學校圍牆彩繪，展現獨具的特色，成為市區嶄新亮眼的美麗景致。

林明溱隨後在縣議員洪浩原陪同下，轉赴名間鄉新民村，會勘濁水溪畔的外埔「共同引用河道」區域排水；林明溱說，還沒改善的外埔區排護岸需要截彎取直，護岸還是原始的土砌堤岸，一旦豪雨水量變大變湍急，土堤很容易被沖毀甚至導致臨渠農田流失。

林明溱說，共同引用河道將截彎取直，一次改善長達270公尺長的排水道兩側駁坎，所需經費約500萬元，因為農友迫切需要，縣府會列為最優先完成測設發包並施工，後續再分段改善泥濘難行的農路。