美股繼續領漲，全球股市紅通通，台股22日也展開攻勢，在連四黑後終於收紅，外資由賣轉買，且匯出力道轉弱，加上出口商拋匯，激勵新台幣勁揚，盤中一度升破28元大關，上演股匯雙漲，終場收在28.018元兌1美元，升值5.5分，終結連續四個交易日收貶，台北外匯經紀公司成交量9.66億美元。

外匯交易員指出，變種病毒疫情擔憂淡化，風險性資產偏好回籠，美債殖利率回升，美股延續前一個交易日攻勢，全球主要股市一齊喊衝，台股在連跌四個交易日後，也跟上美股腳步，開高震盪收紅，上漲113點至17572點，帶動新台幣走揚。尤其外資累計連四賣超逾新台幣千億元後，反手大買356億元，反應在匯出力道減弱，出口商也因此趕緊進場拋匯，午後進一步推高新台幣一舉升破28元大關至27.952元。

外匯交易員認為，台股21日雖未受美股大漲連動仍收挫，主要是航運股漲高後殺盤出籠，但在低接買盤進場後回穩，22日大盤終於跟上美股腳步，一舉上衝逾200點，卻因盤勢仍有顧慮，尾盤收斂至僅漲百餘點，新台幣也亦步亦趨，未能一舉升破28元大關。

外資先前在台股累計不小賣超部位，仍可能先行匯出，壓抑新台幣升勢。但外匯交易員預期，但若接下來美股及台股攻勢延續，外資將會再匯入加碼，且出口商趁著28元價位積極拋匯，買賣匯互為拉鋸下，短線新台幣將在28元上下整理格局居多。