新竹縣22日0確診，22日同步在新竹縣4個疫苗接種站，為全縣國小、外僑學校、實驗教育機構和團體、幼兒園等共4193人接種疫苗，此外新北市確診個案15516曾在湖口鄉的裝甲兵訓練指揮部訓練，已完成周邊環境消毒。

新竹縣長楊文科表示，案15516為19日接獲新北市通報需居家隔離，隔日PCR採檢為陽性，新竹縣協助新北市政府疫調及採檢，匡列同單位接觸者及計程車司機共73人，其中39人居家隔離、34人自主健康管理，PCR採檢均為陰性。

此外，新竹縣新增一名死亡確診者，為案13781，為竹東鎮瑪琍亞護理之家住民、70多歲的台灣籍男性，具有慢性病史，日前不幸過世。

新竹縣22日於竹東鎮客家戲曲公園、湖口鄉王爺壟運動公園、竹北市新竹縣體育館、新埔國中等4座大型接種站，為全縣含國小、外僑學校、實驗教育機構和團體、幼兒園等共4193人接種疫苗，現場安排英語服務人員協助外籍人士接種。

楊文科表示，為了強化未來學校復課後的安全，因此開始為第7類高中職以下教職員工施打，高中、國中的名冊則正在中央核定中，將盡速排定時程施打。

22日也持續服務接種平台預約民眾。「COVID-19公費疫苗預約平台」第2輪最後一天施打日為22日，總共有18066人預約、17804人接種，合計報到率98.55％。