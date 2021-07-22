「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」預計8月4日公告施行，自8月6日生效日，未滿18歲青少年不得使用或持有電子煙及加熱式菸具，違者要接受戒菸教育教育，無正當理由未完成戒菸教育者，處2千元以上1萬元以下罰鍰；販售給未滿18歲者，違者最高可處5萬元的罰鍰。

新北市衛生局長陳潤秋表示，依國民健康署調查結果顯示，18歲以上電子煙使用率由107年0.6％增加至109年1.7％，升高近3倍，電子煙儼然成為威脅國民健康一大警訊。衛生局統計109年至110年6月底，查獲使用或持有電子煙共208件。電子煙油中的尼古丁，仍有成癮性，可能造成大腦神經系統危害。

衛生局表示，違規供應未滿18歲者電子煙或加熱式菸具及其零組件者，最高處5萬元罰鍰；禁菸場所也全面禁止吸用或啟動電子煙及加熱式菸具，違者最高處1萬元罰鍰；未取得藥品許可證或醫療器材許可證的電子煙、加熱式菸具及其零組件，不得製造、輸入、販賣、展示、廣告、促銷或贊助，違者最高處10萬元，最重可勒令停工、停業。

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