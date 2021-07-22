台灣大(3045)總經理林之晨對於自家5G布局，認為已經走過第一波建設，應該是找到更多應用，確定「涵蓋為主、高速為輔」的主策略，也預計毫米波仍需要再3~5年才會大規模發展，還有，面對轉投資富邦媒(8454)近期股價一飛沖天，台灣大卻未跟上行情，林之晨表示，「相信真金不怕火煉」!

台灣大目前並已建置超過6000座3.5GHz高速基站，在5G建設上完成出初階段的布局，林之晨表示，5G走過第一波建設後，往前走應該是找到更多應用，利用5G低延遲的特性發展物聯網(IoT)，轉向重視與垂直場域經營者結盟應用，台灣大在5G的策略上一定是涵蓋為主、高速為輔，台灣大現在努力的正是涵蓋率，讓消費者可以在涵蓋上有更棒的體驗，而且台灣大從競標之初就不是以極速為主要目標，另外，他也談到偏鄉建設，用5G覆蓋不見得最好，可能需要光纖、低軌衛星等搭配，未來會繼續在偏鄉努力。

5G以頻段作為區分，分為6GHz以下的Sub6、24GHz以上的毫米波(mmWave)兩種頻段，以目前全球已上路5G市場來說，90%採用Sub-6技術，台灣電信業目前在對於毫米波僅多處於「點」的應用，林之晨表示，台灣大手中30~40個垂直場域的應用中，已經有部分有採用毫米波應用，但是在一般市場應用應該還是點狀應用為主，加上現在手機能支援毫米波的機款也不多。

毫米波的大規模布局仍有待時間發酵，林之晨認為必須等到5G的主流頻段使用到一個程度後，也或是有些垂直場域有短時間大量傳輸需求，短線毫米波應用應該還是以點狀發展，佈建在公網或消費端應該還需要3~5年，才有機會看到放量。

台灣大針對轉投資電商富邦媒近期因三級警戒誘發行情，股價一度飆高至2千大關，台灣大持有富邦媒股份，可說是台灣大獲利的大金雞，無奈股價並未如富邦媒一樣風光，林之晨表示，母集團富邦金(2881)股價也在最近才獲得平反，相信真金不怕火煉，不著急短期問題。

惟值得一提的是，林之晨今透過線上記者會暢談台灣大5G、毫米波產業，但最後卻幽默自嘲，「我不是電信專業，所以這些話可以參考就好」，似乎是在對今早遠傳股東會董座徐旭東的言論，做出「溫柔的反擊」。

遠傳(4904)今早舉辦股東會，董事長徐旭東大讚自家總經理井琪在AT&T電信資歷完整，電信產業背景硬，只是話鋒一轉，他直言，「不像有些人碰都沒碰過」，暗指台灣大總經理林之晨的新創背景。