長科*(6548)受惠於導線架需求暢旺，且漲價自7月起生效，下半年業績看好，長科*董事長黃嘉能表示，由於IC導線架無新進者，預期未來1到2年IC導線架還是相當好，目前第3季訂單已滿，隨著新產能陸續開出，樂觀看待下半年營運。

長科*今天舉行股東會，長科*於2018年完成收購住友金屬礦山導線架事業，藉由其位於台灣、中國與馬來西亞的廠房，長科擁有領先業界的沖壓、蝕刻與電鍍製造能力，客戶群涵蓋IC封裝測試(OSAT)、整合元件製造廠(IDM)與IC設計公司，目前全球市佔率約11%。

半導體產業自去年下半年供不應求，連帶導線架也需求暢旺，加上QFN營收挹注，讓長科*業績自去年旺到今年，長科*今年第1季稅後盈餘為2.37億元，年成長86.61%，單季每股盈餘為0.67元，累計上半年合併營收為57.9億元，年成長26.11%。

儘管近期打線封裝傳雜音，不過IC導線架除大陸外，並無新進者加入，黃嘉能認為，目前和未來可見的1到2年IC導線架仍是需求遠大於供給，預期IC導線架未來1到2年還是相當好。

展望下半年，黃嘉能表示，客戶訂單還是很強勁，目前第3季訂單已滿，且公司調漲產品價格自7月起生效，樂觀看待下半年業績，預估下半年業績會比上半年好。

今天股東會通過長科*2020年財報，2020年合併營收為96.78億元，年增4%，合併毛利率為19%，較2019年增加2個百分點，稅後盈餘為7.74億元，年增率為27%，以每股面額1元之股數計算，每股盈餘為2.19元，以每股面額10元股數計算，每股盈餘為21.9元。