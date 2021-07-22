三級警戒延長至7月26日，為減少對民眾生活衝擊及負擔，行政院會今（22）日拍板敲定，用電1000度以下的家庭用戶，7月將持續暫緩實施夏月電價，超過1000度的用電大戶則維持夏月電價收費，達到以價制量、鼓勵節電效果，預估約1000萬戶受惠。

行政院長蘇貞昌表示，許多民眾在三級警戒期間配合防疫減少外出，長時間居家辦公及在家學習導致用電量較以往大增。行政院6月底宣布6月民生用戶不實施夏月電價，考量三級警戒延長實施，對此請經濟部及台電評估7月持續暫緩實施夏月電價可行性。

蘇貞昌指出，經濟部提出方案為7月1000度以下住宅用戶用電量以非夏月電價收費，超過1000度用電量則維持夏月電價收費。雖使台電減收，但可減輕民眾電費負擔，對用電大戶達到以價制量、鼓勵節電效果，同時統一計費標準，兼顧公平性，且有利執行避免糾紛。

蘇貞昌表示，此次預期約有1000萬戶可減輕用電負擔，而受疫情衝擊致營運發生困難的商業服務業及農業電價減免方案，實施期間則為5～7月。不過，他強調電得來不易、「省電就是省錢」，呼籲民眾仍應共同努力節電。

經濟部表示，此次對1000度以下住宅用戶暫緩實施7月住宅夏月電價，並本著照顧弱勢精神，針對庇護工場、立案社福機構、護理之家及使用維生輔具的身障家庭，7月用電將全部改採非夏月電價，約1.3萬戶可望受惠。

經濟部指出，經濟部及台電將即刻辦理相關作業，由於目前已為7月下旬，若民眾電費單的7月用電已按夏月電價收費，台電將會重新計算、並在下一期電費退還，強調民眾權益不會受損。