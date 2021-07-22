越南民眾武芳英在臉書發炫耀文，指自己憑藉父親人脈打到COVID-19疫苗，而且還是打輝瑞。這起「特權疫苗」事件引起撻伐，更凸顯越南「一苗難求」的處境。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，河內市民武芳英（Vu Phuong Anh）近日在臉書（Facebook）發文，說自己已在越蘇友誼醫院（Viet Xo Friendship Hospital）打了輝瑞疫苗，且只靠父親的人脈而不須登記。

越南有約9800萬人口，不過疫苗覆蓋率極低。截至目前，約404萬人打了第一劑疫苗，約32萬人打完了兩劑。由於疫苗短缺，很多人至今仍在苦等。

根據武芳英臉書，她說父親在她施打疫苗前一天還致電告知，即將接種的是輝瑞疫苗。

越南網友群起撻伐「特權疫苗」與「靠爸行徑」。為了平息眾怒，衛生部已要求越蘇友誼醫院報告解釋整起事件經過。此外，武芳英也關閉臉書。

報導說，武芳英的父親是越南軍醫學院（Vietnam Military Medical University）的講師，透過他在越蘇友誼醫院當醫生的學生幫武芳英登記打疫苗。

根據越南快訊（VnExpress）、勞動報（Lao Dong）報導，幫忙安排武芳英施打疫苗的醫生已被調職處分。衛生部還向全國各省市衛生廳發文，糾正COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種工作。