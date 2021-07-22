雲林縣迄今超過30天0確診，疫情期間每日下午3點縣長直播報告確診病例的時間，本周起調整為「防疫新生活」直播，線上示範如何防疫、生活、生計都兼具，張麗善表示「顧命，也要顧巴肚」。

雲林縣今年迄今有21名民眾確診新冠肺炎，1人死亡，19人康復出院，到今天連續32天0確診，全縣疫苗覆蓋率目前為22.34％，突破最低門檻20％。

縣府本周起陸續邀請心理師、插花老師、廚藝大師直播分享防疫新生活的態度，心理師林原賢建議給生活一點儀式感才不會無趣、適度裝扮自己心情比較愉悅。

林原賢說，不少朋友擔心小孩使用手機、電腦過度，日後會上癮離不開網路，也有人問他疫情過後是否應該安排長途旅行、大吃大喝一番？他認為，美國停課一年多踩線上教學，從美國經驗看來，父母不用過度焦慮，紓解則要適度就好。

縣長張麗善表示，疫情發生後，她最擔心的是沒有掌握確診者，經常很焦慮，她調整心情的方法是大口呼吸、暢快吐氣、重新調整腳步，人舒展了就能冷靜，會有新的想法。

張麗善說，如果沒有確診案例，下午3點的疫情報告直播時間她很不願意開，以免大家緊張，不過隨著警戒降級的腳步越來越近，維持身心靈健康很重要，20日至24日連續5天直播防疫新生活的撇步，包括心理調適、花藝教學、防疫新食代、在家運動、藝文宅急便。